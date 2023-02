Catturare la CO2 in acqua potrebbe essere più conveniente (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) - Un gruppo di ricercatori del MIT di Boston ha messo a punto una tecnica per sequestrare anidride carbonica disciolta in mari e oceani, che utilizza molta meno energia rispetto alla cattura diretta dall'aria (DAC). Gli oceani assorbono infatti circa il 35% di tutte le emissioni annuali di carbonio prodotte dall'uomo, mantenendo un costante libero scambio con l'aria. La soluzione di cattura della CO2 marina potrebbe quindi essere più efficiente dei DAC, dal momento che la concentrazione di anidride carbonica nell'acqua di mare è più di 100 volte maggiore di quella nell'aria. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) - Un gruppo di ricercatori del MIT di Boston ha messo a punto una tecnica per sequestrare anidride carbonica disciolta in mari e oceani, che utilizza molta meno energia rispetto alla cattura diretta dall'aria (DAC). Gli oceani assorbono infatti circa il 35% di tutte le emissioni annuali di carbonio prodotte dall'uomo, mantenendo un costante libero scambio con l'aria. La soluzione di cattura della CO2 marinaquindipiù efficiente dei DAC, dal momento che la concentrazione di anidride carbonica nell'di mare è più di 100 volte maggiore di quella nell'aria.

