CatholicMatch | come funziona il Tinder dei cattolici per trovare l’amore ‘per sempre’

(Di martedì 21 febbraio 2023)è la nuova app destinata a persone cattoliche, ma non è il classico sito di incontri: l’app promette agli utenti di“il tuo per sempre”, non certo un incontro occasionale.si legge sul sito dell’app,offre la possibilità di incontrare il partner della vita e si definisce il “sito di incontri cattolico più grande e affidabile al mondo”. L’app è pensata specificatamente per chi vuole incontrare persone con la stessa fede e gli stessi principi del credo cattolico. Mal’app? Prima di tutto bisogna iscriversi, all’inizio gratuitamente, e inserire, tra le altre cose, il grado di osservanza ai precetti. Il sito è aperto a persone di ogni età e provenienza, ed è la risposta alle esigenze dei ...

