Catastrofe nucleare dietro l'angolo: la Russia aumenta l'arsenale (Di martedì 21 febbraio 2023) Una tensione che cresce ogni giorno di più. Il Presidente della Commissione difesa della Duma in Russia, Andrei Kartapolov, ha annunciato l'aumento dell'arsenale nucleare strategico, sia in termini di testate nucleari che di missili balistici intercontinentali, dopo la sospensione della partecipazione di Mosca al New Start come già dichiarato oggi da Vladimir Putin. Kartapolov, ha indicato che la sospensione dell'adesione al trattato Nuovo Start significa che «se necessario, la Russia aumenterà il numero di testate nucleari in suo potere, così come i missili che possono trasportarle. Abbiamo sospeso la nostra partecipazione a questo trattato in risposta alle azioni dei nostri partner e siamo liberi di fare tutto il necessario per garantire la sicurezza del nostro territorio».

