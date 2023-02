Catania, incidente mortale vicino allo stadio: muore il dj 35enne Salvatore Cantarella (Di martedì 21 febbraio 2023) Tragico incidente nei pressi dello stadio Massimino, a Catania, nella giornata di ieri, Lunedì 20 Febbraio dove ha perso la vita il dj e musicista 35enne Salvatore Cantarella. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava alla guida della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, andando a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tragiconei pressi delloMassimino, a, nella giornata di ieri, Lunedì 20 Febbraio dove ha perso la vita il dj e musicista. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava alla guida della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, andando a ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NewSicilia : #Newsicilia Movida catanese a lutto per il dj e musicista #SalvoCantarella - andreastoolbox : Incidente sull'A4, Laura Amato morta mentre pagava il casello: era originaria di Catania - CataniaToday #sull'A4,… - GDS_it : Una disattenzione sarebbe la causa di un #incidente avvenuto alla barriera di Milano Ghisolfa che ha causato la mor… - leftsnoopy : RT @fanpage: Aveva compiuto da poche settimane 54 anni. L’operatrice socio-sanitaria originaria di Catania è ricordata da tutti come un’ine… - JandadaRosange1 : RT @fanpage: Aveva compiuto da poche settimane 54 anni. L’operatrice socio-sanitaria originaria di Catania è ricordata da tutti come un’ine… -