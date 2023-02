Castel San Giorgio: gattini chiusi in un sacco e gettati in un canale (Di martedì 21 febbraio 2023) Crudeltà a Castel San Giorgio dove, lo scorso fine settimana, sono stati ritrovati dei gattini chiusi in un sacco e all’interno di un canale. I cuccioli sono stati avvistati dai residenti che subito hanno chiamato l’associazione “Amici di Pluto“, un gruppo di volontari che si occupa di tutti gli animali abbandonati della zona e la polizia locale. Immediato l‘intervento dei volontari degli ‘Amici di Pluto’ che sono riusciti a salvare tre dei cinque gattini abbandonati. Gli altri due, invece, erano già morti. L’episodio si aggiunge purtroppo alla lunga lista di atti di crudeltà e violenza nei confronti degli animali presenti ormai nel territorio. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 21 febbraio 2023) Crudeltà aSandove, lo scorso fine settimana, sono stati ritrovati deiin une all’interno di un. I cuccioli sono stati avvistati dai residenti che subito hanno chiamato l’associazione “Amici di Pluto“, un gruppo di volontari che si occupa di tutti gli animali abbandonati della zona e la polizia locale. Immediato l‘intervento dei volontari degli ‘Amici di Pluto’ che sono riusciti a salvare tre dei cinqueabbandonati. Gli altri due, invece, erano già morti. L’episodio si aggiunge purtroppo alla lunga lista di atti di crudeltà e violenza nei confronti degli animali presenti ormai nel territorio. Segui ZON.IT su Google News.

