Cassano: «Porto favorito, non vedo un'Inter che possa fare 2 grandi gare» (Di martedì 21 febbraio 2023) L'Inter sfida il Porto domani sera in Champions League. Cassano non ottimista nei confronti dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Lusitani, a detta sua, favoriti SFAVORITA ? Secondo Antonio Cassano, in collegamento alla Bobo Tv, lusitani favoriti: «Per tutta la stagione abbiamo fatto i complimenti al Benfica, ma il Porto è lì. Per queste partite qua è una delle 4-5 squadre da evitare. Non specula mai, gioca sempre a viso aperto. Sulla carta che l'Inter che faccia questo tipo di partite non ce la vedo. Per me è il Porto favorito. La sfortuna dell'Inter è di giocare la seconda alla Do Dragao. Lì si gioca a grande ritmo, è molto più complicato il Porto che l'Eintracht per il Napoli. Lusitani favoriti».

