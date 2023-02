Cassa Dottori Commercialisti | nel 2023 stanziati oltre 6 mln per la formazione degli iscritti e dei lori familiari

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 febbraio 2023) Nel, laha stanziato tre milioni di euro per supportare ladei propri, offrendo un sostegno allo sviluppo della loro crescita professionale attraverso iniziative che contribuiscano all’ampliamento delle competenze specialistiche in un settore in continua evoluzione. “Larappresenta un tassello fondamentale nelle nostre iniziative di supporto alla professione – ha dichiarato Stefano Distilli, presidente di-. In un contesto sempre più competitivo, ampliare le proprie competenze è indispensabile per la crescita professionale dei nostri, che lamira a sostenere con risposte il più ...