Caso Ruby | Karima el-Mahroug | «Mai fatto sesso con Berlusconi Chiamata da tutti prostituta | merito delle scuse»

(Di martedì 21 febbraio 2023) «Non ho maia pagamento e non ho maicon. Lo dico da quando avevo 17 anni e devo dirlo ancora adesso», cosìel-parla a Porta a Porta su Rai Uno, intervistata da Bruno Vespa. «La mia vita è stata setacciata, anche nel passato nelle comunità. Mai trovata una telefonata con un uomo o un discorso di prezzi o cifre. È stata forse l’arma più semplice da dire alla gente. Mai stata unae penso chemi siano dovute», ha detto la 30enne assolta lo scorso 15 febbraio dalle accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nell’ambito del processoTer insieme a Silvioe altri 26 imputati. «Nel mio ...

rimane un unicum la condanna a Berlusconi del 2013 in Cassazione In questi giorni è stato dato ampio spazio sugli organi di stampa e sui media alla assoluzione di Silvio Berlusconi sulter ...

Karima el-Mahroug, nota alle cronache come Ruby, intervistata alla trasmissione «Porta a Porta» della Rai da Bruno Vespa racconta la sua verità, e forte di una sentenza di assoluzione ha deciso di met ...