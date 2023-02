Caso Omerovic | il poliziotte definito ‘spregiudicato e non curante della divisa’ | rimarrà agli arresti domiciliari

(Di martedì 21 febbraio 2023) A.P.ancora, dopo essere diventato uno dei protagonisti nella brutale aggressione che riguarda il. Il poliziotto, infatti, si sarebbe reso responsabile di pesantissime torture e successivamente di aver lanciato giù dal balcone Hasib, il ragazzo 36enne di etnia rom cui andarono a perquisire la casa, dopo alcune segnalazioni di molestie perpetrate dallo stesso ragazzo verso ragazze e bambine. Non solo il giudice ha riconosciuto una grande pericolosità nella personalità di A.P., ma ha anche segnalato come l’agente abbia indossato la propria divisa con grande “spregiudicatezza” e non portandogli il giusto rispetto. Resta aiil poliziotto del...

... la difesa di Andrea Pellegrini, il poliziotto accusato di tortura 'Hasib si lanciò e morì per sfuggire alle torture', arrestato un agente, poliziotto arrestato con l'accusa di tortura: ...Hasib, il giovane esce dal coma e racconta tutti i dettagli Ildel giovane sordomuto Hasibfinito in coma per un volo dalla sua finestra di casa a Roma, in seguito ad un'aggressione subita da alcuni poliziotti , continua a tenere banco ed emergono ...

A.P. rimarrà ancora agli arresti domiciliari, dopo essere diventato uno dei protagonisti nella brutale aggressione che riguarda il caso Omerovic. Il poliziotto, infatti, si sarebbe reso responsabile d ...