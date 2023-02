Caso Negreira, Laporta: “Tebas ha tolto la maschera. Agenzia esterna sta indagando” (Di martedì 21 febbraio 2023) Mentre il ‘Caso Negreira’ continua a far discutere in Spagna, il presidente del Barcellona Joan Laporta è tornato sull’argomento in una conferenza stampa presso il Camp Nou: “Abbiamo deciso di affidare le indagini ad un ente terzo: un’Agenzia esterna sta svolgendo un’analisi indipendente e rigorosa di quanto accaduto. Lo meritano il club, i suoi soci e i suoi tifosi – spiega -. Voglio anche dire che crediamo fermamente che in una società democratica ci debba essere un giornalismo libero e indipendente. Dobbiamo deplorare profondamente la fuga di dati e documenti in un Caso che è oggetto di indagine da parte della Procura. Né la Procura, né il Corpo di Polizia hanno comunicato al club di essere indagato”. C’è un attacco diretto al numero 1 della Liga Tebas: “Qualcuno ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Mentre il ‘’ continua a far discutere in Spagna, il presidente del Barcellona Joanè tornato sull’argomento in una conferenza stampa presso il Camp Nou: “Abbiamo deciso di affidare le indagini ad un ente terzo: un’sta svolgendo un’analisi indipendente e rigorosa di quanto accaduto. Lo meritano il club, i suoi soci e i suoi tifosi – spiega -. Voglio anche dire che crediamo fermamente che in una società democratica ci debba essere un giornalismo libero e indipendente. Dobbiamo deplorare profondamente la fuga di dati e documenti in unche è oggetto di indagine da parte della Procura. Né la Procura, né il Corpo di Polizia hanno comunicato al club di essere indagato”. C’è un attacco diretto al numero 1 della Liga: “Qualcuno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Caso Negreira, #Laporta: 'Tebas ha tolto la maschera. Un'agenzia esterna sta indagando' - cmdotcom : #Laporta contro #Tebas sul caso #Negreira: 'Ci sta diffamando perché ci odia. Ora si è tolto la maschera' - cmdotcom : Liga, #Tebas: 'Caso #Negreira-#Barcellona? Laporta deve dimettersi'. E i club chiedono chiarezza - MonkeyofParis : RT @calciomercatoit: ??C'è caos in #Liga sulla vicenda #Barcellona: le indiscrezioni blaugrana ribadiscono che non sono state emesse fatture… - calciomercatoit : ??C'è caos in #Liga sulla vicenda #Barcellona: le indiscrezioni blaugrana ribadiscono che non sono state emesse fatt… -