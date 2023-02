Caso Negreira-Barcellona | il governo spagnolo | 'Siamo molto preoccupati'

(Di martedì 21 febbraio 2023) Anche ilè estremamente preoccupato per il, che sta agitando il calcio iberico. Miquel Iceta,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Caso arbitri, club della Liga hanno giudicato il caso Negreira 'della massima gravità', si sono detti 'profondament… - carlo_mari1 : RT @marifcinter: Caso arbitri, club della Liga hanno giudicato il caso Negreira 'della massima gravità', si sono detti 'profondamente preoc… - infoitsport : Caso Negreira, Laporta all'attacco: 'Tebas ha tolto la maschera. Difenderò il Barça' - infoitsport : Joan Laporta, presidente del Barcellona: 'Sul caso Negreira difenderò il club. Tebas porta rancore verso di noi' - infoitsport : Caso Negreira, Barcellona nel caos: la testimonianza di un ex collaboratore -

Tutte le società della Liga - meno Real Madrid e Barcellona - hanno diffuso un comunicato in cui definiscono 'della massima gravità' il, relativo al presunto pagamento fatto dai vertici del Barcellona all'ex funzionario del comitato tecnico degli arbitri (Cta) della Federcalcio spagnola. Le società allo stesso tempo '...... Jose Maria Enriquez. Laporta, in una conferenza stampa al camp Nou, ha accusato Tebas di "fomentare una campagna contro il Barcellona e contro di me". "Ha abbassato la maschera, continua ...

Caso Negreira, Barcellona nel caos: la testimonianza di un ex collaboratore Calciomercato.com

Siviglia sul Barcellona e il caso Negreira: «È in gioco l'integrità del calcio spagnolo» - ilNapolista IlNapolista

Joan Laporta, presidente del Barcellona: "Sul caso Negreira difenderò il club. Tebas porta rancore verso di noi" Eurosport IT

Caso Negreira, comunicato congiunto dei club de LaLiga. Solo il Real dice no TUTTO mercato WEB

Caso Negreira, comunicato dei club della Liga: non firmano Real Madrid e Barcellona fcinter1908

I club della Liga considerano il caso Negreira "della massima gravità" e sono al lavoro "per chiarire eventuali irregolarità" ...Barcellona costo rosa, i catalani sono a posto per questa stagione, ma dal 2023/24 dovranno intervenire pesantemente ...