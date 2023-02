Caso Liliana Resinovich, procura chiede archiviazione: “Fu suicidio” (Di martedì 21 febbraio 2023) Nuovo capitolo nel Caso di Liliana Resinovich: la procura di Trieste ha chiesto di archiviare il fascicolo sulla morte della donna, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022. Secondo gli inquirenti, non ci sono abbastanza indizi da poter ipotizzare che possa essersi trattato di un omicidio. Il Caso di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Nuovo capitolo neldi: ladi Trieste ha chiesto di archiviare il fascicolo sulla morte della donna, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022. Secondo gli inquirenti, non ci sono abbastanza indizi da poter ipotizzare che possa essersi trattato di un omicidio. Ildi ... TAG24.

