Caso Liliana Resinovich, la procura chiede l'archiviazione: fu suicidio (Di martedì 21 febbraio 2023) La scomparsa e il ritrovamento del cadavere - La donna era morta due o tre giorni prima del ritrovamento del corpo per l'asfissia causata dai due sacchetti stretti sulla testa. Liliana scomparve dalla ...

