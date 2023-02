Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Caso #Kostic, la decisione del giudice sportivo sugli insulti razzisti: La Lega Serie A ha pubblicato il rapporto s… - infoitsport : Giudice Serie A: caso Kostic, nessuna sanzione contro lo Spezia - Veltro1997 : @UmbertoF97 Per quanto riguarda seccamente l'ambito Juve le parole di Torsello, gravi anche per uno stato di diritt… - LALAZIOMIA : Giudice Serie A: caso Kostic, nessuna sanzione contro lo Spezia.. Multati 6 club, c'è l'Inter. 13 squalificati - Zelgadis265 : RT @cmdotcom: #Giudice #SerieA: caso #Kostic, nessuna sanzione contro lo #Spezia. Multati 6 club, c'è l'Inter. 13 squalificati https://t.co… -

La Lega Serie A , tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso noti i provvedimenti disciplinari del giudice sportivo dopo l'ultimo turno di ...Con Allegri che pensa a lui come arma per spezzare la partita nelin cui la battaglia di ... Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot in mediana, a sinistra Filipe davanti la ...

Caso Kostic, Sindaco di La Spezia: «Se prende in giro i tifosi...» Juventus News 24

Juventus, il caso Kostic: insulti pesantissimi dopo il cambio Liberoquotidiano.it

Caso Kostic, la decisione del giudice sportivo sugli insulti razzisti Corriere dello Sport

Giudice Serie A: caso Kostic, nessuna sanzione contro lo Spezia. Multati 6 club, c'è l'Inter. 13 squalificati Calciomercato.com

Caso Kostic, interviene la FIGC Possibile apertura di un'inchiesta Juventus News 24

La Lega Serie A ha pubblicato il rapporto sull'ultimo turno di Serie A. Tiene banco l'episodio che ha visto protagonista il calciatore serbo in Spezia-Juve ...Il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, si è definito disgusto dai pesanti insulti rivolti dai tifosi liguri ai danni di Kostic ...