Caso Dani Alves, nuova versione: «Sono io la vittima, la ragazza…» (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Dani Alves, ex giocatore brasiliano del Barcellona, sul presunto stupro di cui è accusato. I dettagli Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Ara, Dani Alves avrebbe fornito una nuova versione in merito al presunto stupro di cui è accusato. L'ex Barcellona ha affermato che la donna si sarebbe gettata su di lui mentre era in bagno, seduto, e che gli avrebbe praticato sesso orale senza il suo consenso. A quel punto non avrebbe posto resistenza. PAROLE – «È andata dritta da me. Non ho toccato quella ragazza. La verità è che volevo proteggere questa giovane donna». L'articolo proviene da Calcio News 24.

