Caso Dani Alves, arriva la decisione sulla libertà vigilata (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Tribunale di Barcellona ha deciso in alla richiesta di libertà vigilata presentata da Dani Alves. I dettagli La terza sezione del Tribunale di Barcellona ha deciso che Dani Alves rimarrà in carcere dopo aver dato ragione alla difesa della vittima sul ricorso depositato pochi giorni fa. All’ex Juventus e Barcellona non è stata concessa la libertà vigilata perché per i giudici il rischio che possa far valere la sua posizione e scappare in Brasile è molto alto. La data del processo non è ancora nota. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Tribunale di Barcellona ha deciso in alla richiesta dipresentata da. I dettagli La terza sezione del Tribunale di Barcellona ha deciso cherimarrà in carcere dopo aver dato ragione alla difesa della vittima sul ricorso depositato pochi giorni fa. All’ex Juventus e Barcellona non è stata concessa laperché per i giudici il rischio che possa far valere la sua posizione e scappare in Brasile è molto alto. La data del processo non è ancora nota. L'articolo proviene da Calcio News 24.

