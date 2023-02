Caso Barcellona, Tebas: «pronti ad andare alla Fifa e alla Uefa. Laporta spieghi o si dimetta» (Di martedì 21 febbraio 2023) Tebas non ha alcuna intenzione di mollare Laporta. Lo scandalo dei pagamenti del Barcellona all’ex vicepresidente degli arbitri Negreira è un boccone troppo ghiotto per il Presidente della Liga per non affondare su uno dei suoi principali “nemici” politici. E così, Tebas chiede le dimissioni del presidente del Barca. “Se non spiega bene o più ragionevolmente cosa è successo, penso che dovrebbe dimettersi”. Tebas ne ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi limiti salariali della Liga, che vede il Barcellona al centro di una querelle infinita con la lega spagnola. Tebas – scrive El Pais – ritiene che la procura dovrebbe presentare andare fino in fondo: “Il danno che si sta facendo al calcio professionistico è enorme. Abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 febbraio 2023)non ha alcuna intenzione di mollare. Lo scandalo dei pagamenti delall’ex vicepresidente degli arbitri Negreira è un boccone troppo ghiotto per il Presidente della Liga per non affondare su uno dei suoi principali “nemici” politici. E così,chiede le dimissioni del presidente del Barca. “Se non spiega bene o più ragionevolmente cosa è successo, penso che dovrebbe dimettersi”.ne ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi limiti salariali della Liga, che vede ilal centro di una querelle infinita con la lega spagnola.– scrive El Pais – ritiene che la procura dovrebbe presentarefino in fondo: “Il danno che si sta facendo al calcio professionistico è enorme. Abbiamo ...

