Caso Angela Celentano | negativo il test del DNA sulla modella sudamericana

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 febbraio 2023) . La Famigliasi è chiusa nel silenzio Si infrange la speranza di aver ritrovato. L’esame del DNAha dato esito. Non c’è corrispondenza con la bambina scomparsa dal monte Faito nel 1996. A dare la notizia sono stati i genitori di, assistiti dall’avvocato Luigi Ferrandino, che si erano affidati alla consulenza del generale Garofalo per la comparazione genetica: «Tra il dna dei signorie quello della giovane donna attenzionata purtroppo non vi è corrispondenza genetica». I genitori di, Maria e Catello, e le sorelle Rossana e Naomi, fanno sapere che non si arrendono: «Continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione ...