Caso Angela Celentano, diffuso il risultato del test del Dna sulla ragazza venezuelana (Di martedì 21 febbraio 2023) Colpo di scena nel Caso sulla scomparsa di Angela Celentano. In tanti hanno sperato che il test del Dna avrebbe potuto finalmente risolvere questo brutto Caso di cronaca che si rincorre dal 1996. Angela Celentano è scomparsa il 10 agosto di quell’anno. La piccola, che all’epoca aveva solo 3 anni, stava partecipando con il padre Catello, la madre Maria e le sue sorelle Rossana e Naomi, a una gita sul Monte Faito organizzata dalla Comunità frequentata dalla sua famiglia. Parliamo della Chiesa evangelica pentacostale di Vico Equense. Si sono perse le tracce della piccola proprio lì e non se ne è saputo più nulla. Poi nei giorni scorsi la foto di una modella venezuelana ha riacceso le speranze della famiglia. La ragazza ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Colpo di scena nelscomparsa di. In tanti hanno sperato che ildel Dna avrebbe potuto finalmente risolvere questo bruttodi cronaca che si rincorre dal 1996.è scomparsa il 10 agosto di quell’anno. La piccola, che all’epoca aveva solo 3 anni, stava partecipando con il padre Catello, la madre Maria e le sue sorelle Rossana e Naomi, a una gita sul Monte Faito organizzata dalla Comunità frequentata dalla sua famiglia. Parliamo della Chiesa evangelica pentacostale di Vico Equense. Si sono perse le tracce della piccola proprio lì e non se ne è saputo più nulla. Poi nei giorni scorsi la foto di una modellaha riacceso le speranze della famiglia. La...

