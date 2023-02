Casillas - Piqué | scintille | ' ' Mai un rigore contro' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roger7751253175 : @CalcioFinanza Ma la cosa bella è la stima reciproca che hanno le tre squadre promotrici della Superlega Manifesta… - GoalItalia : Casillas si toglie l'auricolare e va via ?? - Bianca34874951 : RT @fanpage: Casillas legge un messaggio e poi va via. Piqué ha esagerato - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Casillas legge un messaggio e poi va via. Piqué ha esagerato - fanpage : Casillas legge un messaggio e poi va via. Piqué ha esagerato -

Nel corso della diretta della Kings League, torneo di calcio a 7 creato da Gerard, l'ex difensore del Barcellona e lo storico portiere del ...Pique: 'Barca and Madrid have always been the most benefited [from referees]': 'No no, one team [Barca] got to go 2 years without receiving a penalty against it, it's incredible' pic.twitter.com/Fr1a8fXZup - Real Madrid Info ...