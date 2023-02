(Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLutto a Cesa, nelno, per la morte del, segretario generale nazionale del Consap (Confederazione sindacale autonoma di polizia). Ne dà notizia lo stesso sindacato. “Nell’ultimo anno l’amico– si legge nella nota Consap – aveva combattuto strenuamente contro un male spietato, dimostrando anche nel dolore fisico, la tenacia e la determinazione che unita ad una grande sensibilità ed affabilità, ne avevano contraddistinto il percorso umano e professionale. Che la terra ti sia lieve, tutta la Consap si stringe in preghiera ed è vicina alla famiglia per l’immane perdita”. Anche il sindaco di Cesa Enzo Guida ha voluto ricordare. “Cavaliere del Lavoro,, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PoliziaConsap : Caserta, è morto Cesario Bortone: ex poliziotto e sindacalista - ottopagine : Arma in lutto: addio al brigadiere Pasquale Lanni, aveva 44 anni #Caserta - occhio_notizie : ???? Precipita sul Grignone. Francesco perde la vita dopo volo di 300 metri. L'escursionista era originario della… -

... Matera , Tricarico , Montesano sulla Marcellana , Montemurro , Salerno ,. Dal 2014, a ...rossa disegnata dalla bocca alle guance ed in testa un "tavuto" (bara) con dentro il carnevale...'Oggi è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, ai suoi sodali del sindacato e ai suoi amici della Polizia di Stato, Cesario Bortone , segretario generale nazionale del sindacato di polizia Consap ...

Caserta, è morto Cesario Bortone: ex poliziotto e sindacalista Virgilio

Caserta, è morto Cesario Bortone: ex poliziotto e sindacalista ilmattino.it

Carabiniere muore a 44 anni dopo un intervento chirurgico CasertaNews

Scalatore casertano muore dopo volo di 300 metri CasertaNews

Morto il generale Ronzo. E' stato assessore a Caserta CasertaNews

Nella nota del Consap si legge ancora: «Poliziotto di rare doti umane e brillante leader sindacale, la notizia della sua morte porta con sé un grande dolore per tutti noi e per quanti anche solo per ...Vino, arte e Sicilia, in questa triade vi sono i principi e gli elementi che hanno caratterizzato ed ispirato l’esistenza di Vito Planeta, spentosi a soli 57 anni. La sua vita si è intersecata con la ...