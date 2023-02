Casasco da Porro | Già dal 2025 il settore dell' auto sarà in crisi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) “Mi preoccupoe lobby europee perché ci stiamo portando in casa l'invasione cinese", dice Maurizioa Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 20 febbraio. "Il 2035 è l'anno in cui ci saranno soloelettriche ma già dalilin criticità perché non ci saranno più ordini".