Casa o auto acquistate coi soldi dei genitori: la stangata diventa durissima, Fisco interviene | Allerta (Di martedì 21 febbraio 2023) Se avete acquistato beni con i soldi dei genitori come una Casa potreste essere nel mirino del Fisco, con una stangata economica. Acquistare un bene con i soldi dei propri genitori non è mai stato un problema, né un illecito. Almeno finché tutto questo non viene fatto in modo corretto. In caso contrario si rischia di essere irregolari e quindi di dover pagare successivamente a causa degli accertamenti fiscali. Comprare un bene con i soldi dei genitori… si può? (ilovetrading.it)Con le nuove leggi 2023 la situazione si è fatta più stringente e bisogna fare molta attenzione perché anche in caso di donazione è possibile che si possano perdere le quote di legittimità. Acquistare beni come case e auto con i ...

