Casa del Mandolino Napoletano, parte la rassegna Musico/Teatrale e Mandolistica (Di martedì 21 febbraio 2023) Presentata presso La Casa Del Mandolino Napoletano, la nuova Rassegna Musico/Teatrale 2023 (febbraio/giugno) con la direzione artistica del M° Adolfo Tronco e della Rassegna Mandolinistica, con la direzione artistica M° Mauro Squillante. Dopo i lusinghieri successi delle precedenti edizioni, torna nella sede della Casa del Mandolino Napoletano – Piazzetta Museo Filangieri, 247 – Napoli, la nuova Leggi su 2anews (Di martedì 21 febbraio 2023) Presentata presso LaDel, la nuova Rassegna Musico/2023 (febbraio/giugno) con la direzione artistica del M° Adolfo Tronco e della Rassegna Mandolinistica, con la direzione artistica M° Mauro Squillante. Dopo i lusinghieri successi delle precedenti edizioni, torna nella sede delladel– Piazzetta Museo Filangieri, 247 – Napoli, la nuova

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : Oggi, dopo quasi sei mesi chiuso in casa o in ospedale, sono stato un’ora fuori, in giardino, a farmi scaldare dai… - oss_romano : #20febbraio In #Quaresima i cattolici sono chiamati a osservare il digiuno del gas per non alimentare la guerra e c… - fattoquotidiano : Tozzi racconta l’impatto delle bonifiche del Ventennio nell’Agro Pontino. Gasparri attacca il divulgatore e i verti… - LGold53947389 : RT @lvogruppo: “Io NON sono a favore del Vaccino, l’ho dovuto fare controvoglia per poter continuare a lavorare” Grosseto sotto choc: Giaco… - pippococaina_ : che bello tornare a casa con la batteria del telefono alta -