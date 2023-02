Caro Porro, “fascisti” pestati col casco: ecco la Firenze dei collettivi (Di martedì 21 febbraio 2023) Caro Porro, al tempo era solo un ricercatore, amico di tutti e, per sua scelta, anonimo e di basso profilo. Non amava mettersi troppo in mostra né era molto interessato alle tensioni politiche che da alcuni mesi interessavano la Facoltà di Lettere di Firenze, fra i luoghi più chiacchierati dell’ateneo toscano. Chiacchierati non certo per la qualità dell’insegnamento e per il suo retaggio storico, semmai per i comportamenti al limite della legalità che iniziavano a far discutere… media ed istituzioni locali. Il Bar Autogestito, idea di alcuni militanti dei centri sociali fiorentini, era stato da poco murato. I sigilli posti a marzo 2006 e rimossi dai “gestori” del locale, avevano lasciato il posto ad un muro di mattoni: niente più “baratto” (senza licenza e senza scontrini), niente più feste serali, niente più assemblee antifasciste nel ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 febbraio 2023), al tempo era solo un ricercatore, amico di tutti e, per sua scelta, anonimo e di basso profilo. Non amava mettersi troppo in mostra né era molto interessato alle tensioni politiche che da alcuni mesi interessavano la Facoltà di Lettere di, fra i luoghi più chiacchierati dell’ateneo toscano. Chiacchierati non certo per la qualità dell’insegnamento e per il suo retaggio storico, semmai per i comportamenti al limite della legalità che iniziavano a far discutere… media ed istituzioni locali. Il Bar Autogestito, idea di alcuni militanti dei centri sociali fiorentini, era stato da poco murato. I sigilli posti a marzo 2006 e rimossi dai “gestori” del locale, avevano lasciato il posto ad un muro di mattoni: niente più “baratto” (senza licenza e senza scontrini), niente più feste serali, niente più assemblee antifasciste nel ...

