Caro Massimo Troisi | davanti a tutti questi festeggiamenti secondo me risponderesti così

(Di martedì 21 febbraio 2023) Non ci hai trovato ridondanti, retorici, traboccanti, ma pieni di affetto per te. Laurea ad honorem della Federico II (ma perchépostuma?), tributi, docu/omaggio, articoli, testimonianze, interviste, critici che prima ti snobbavano e adesso ti osannano. E una Scuola Academy, già un migliaio di richieste in solo giorno. E un Davide di Donatello a tuo nome. Solo Lello Arena, tuo partner di scena, ha ricordato quanto dura fosse stata la tua gavetta, quante porte in faccia ti hanno sbattuto: Ma chi è questo? Non si capisce una parola – dicevano. Anche Marcello Mastroianni bonariamente “Non capisco cosa dice ma mi fa ridere”, ironizzava sul set di Splendor (una sorta di Cinema Paradiso ante-litteram). Siamo usciti insieme qualche volta, confesso anche io ti capivo poco, ma il tuo parlare frammentato e rapsodico mi rapiva. Ma eri troppo contorto. ...