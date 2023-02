Caro Ignazio La Russa, un figlio gay non è un dispiacere, un padre omofobo sì (Di martedì 21 febbraio 2023) Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha detto che – se suo figlio gli dicesse di essere gay – per lui sarebbe un dispiacere, perché «un padre etero vorrebbe che il figlio fosse come lui». Leggi anche: Ignazio La Russa: chi sono i suoi figli e come si chiamano? Un’affermazione del genere è già di... Leggi su donnapop (Di martedì 21 febbraio 2023)La, presidente del Senato, ha detto che – se suogli dicesse di essere gay – per lui sarebbe un, perché «unetero vorrebbe che ilfosse come lui». Leggi anche:La: chi sono i suoi figli e come si chiamano? Un’affermazione del genere è già di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PanDemonio68 : Il GROSSO dispiacere, caro @Ignazio_LaRussa , lo dai tu agli italiani ogni volta che siedi sulla poltrona del presi… - LorenzoVanini : No caro @Ignazio_LaRussa , un padre #etero (o semplicemente sano di mente) dovrebbe volere solo una cosa da suo fig… - gerundioperenne : #LaRussa Caro Ignazio, spero che il karma ti porti un nipotino sano come un pesce, bello come il sole e, non dico… - linglima : #LaRussa Caro Ignazio che un figlio fosse gay o etero, si vergognerebbe di avere un padre come te! Rabbrividisco og… - sensocritico2 : @lucacerchione @realvarriale @massimozampini Il tuo caro varriale ha sulla coscienza la morte di un vero signore co… -