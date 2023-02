"Caro Fedez, cosa mi stupisce di lei". Mario Giordano lo annichilisce | Video (Di martedì 21 febbraio 2023) Alla fine Mario Giordano travolge Fedez, come promesso. A Fuori dal coro il giornalista Mediaset apre la puntata rispondendo al rapper, che nei giorni precedenti lo aveva accusato di stare preparando un servizio sulle sue presunte pulsioni omosessuali. Giordano aveva già smentito su Twitter, ma in studio va giù piatto. "Oggi parleremo di...". Suspense, immagini dei servizi che andranno in onda e colpo scena: non c'è Fedez. "Mi dispiace Caro Fedez di questo ci occupiamo noi", rivendica con orgoglio Giordano. Dopo la prima pubblicità, però, ecco l'affondo: "L'altro giorno ci ha accusato di voler indagare sulle sue tendenze sessuali... mai pensato e mai penseremo di occuparci di questo. Ci occuperemo dei problemi degli italiani, non ci occuperemo della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Alla finetravolge, come promesso. A Fuori dal coro il giornalista Mediaset apre la puntata rispondendo al rapper, che nei giorni precedenti lo aveva accusato di stare preparando un servizio sulle sue presunte pulsioni omosessuali.aveva già smentito su Twitter, ma in studio va giù piatto. "Oggi parleremo di...". Suspense, immagini dei servizi che andranno in onda e colpo scena: non c'è. "Mi dispiacedi questo ci occupiamo noi", rivendica con orgoglio. Dopo la prima pubblicità, però, ecco l'affondo: "L'altro giorno ci ha accusato di voler indagare sulle sue tendenze sessuali... mai pensato e mai penseremo di occuparci di questo. Ci occuperemo dei problemi degli italiani, non ci occuperemo della ...

