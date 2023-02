Caro carburanti - Via libera della Camera al Decreto Trasparenza (Di martedì 21 febbraio 2023) La Camera ha approvato a larga maggioranza il Decreto legge licenziato dal governo a inizio gennaio per frenare i presunti fenomeni speculativi sui prezzi dei carburanti. Il provvedimento, meglio noto come "Decreto Trasparenza", ha ottenuto il voto favorevole di 155 deputati, i contrari sono stati 103 e gli astenuti 3. L'iter. Il testo, su cui il governo ha ottenuto anche la fiducia, passa ora al Senato, che dovrà esaminarlo e votarlo entro il 15 marzo prossimo, pena la decadenza (i decreti devono essere convertiti in legge entro 60 giorni). Al momento, nel calendario dei lavori di Palazzo Madama sono previste tre date per l'esame del provvedimento: 28 febbraio, 1 e 2 marzo. In caso di conversione definitiva (abbastanza scontata visto che il testo è stato blindato dall'esecutivo ponendo la fiducia), il ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 febbraio 2023) Laha approvato a larga maggioranza illegge licenziato dal governo a inizio gennaio per frenare i presunti fenomeni speculativi sui prezzi dei. Il provvedimento, meglio noto come "", ha ottenuto il voto favorevole di 155 deputati, i contrari sono stati 103 e gli astenuti 3. L'iter. Il testo, su cui il governo ha ottenuto anche la fiducia, passa ora al Senato, che dovrà esaminarlo e votarlo entro il 15 marzo prossimo, pena la decadenza (i decreti devono essere convertiti in legge entro 60 giorni). Al momento, nel calendario dei lavori di Palazzo Madama sono previste tre date per l'esame del provvedimento: 28 febbraio, 1 e 2 marzo. In caso di conversione definitiva (abbastanza scontata visto che il testo è stato blindato dall'esecutivo ponendo la fiducia), il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Carburanti: dopo 6 mesi il diesel torna ad essere meno caro della benzina - PaoloCaminiti1 : RT @FolBorse: Carburanti: dopo 6 mesi il diesel torna ad essere meno caro della benzina - FolBorse : Carburanti: dopo 6 mesi il diesel torna ad essere meno caro della benzina - EsteriLega : RT @LegaCamera: Giorgia Andreuzza: Sostegno diretto alle categorie più in difficoltà e nuove misure strategiche e strutturali per evitare c… - SoniaLaVera : RT @LegaSalvini: Giorgia Andreuzza: Sostegno diretto alle categorie più in difficoltà e nuove misure strategiche e strutturali per evitare… -