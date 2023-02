Vai agli ultimi Twett sull'argomento... newsdinapoli : Carnevale sicuro. La Finanza sequesrra tra Nola, Ottaviano, Torre e Casoria 1 milione e 800mila prodotti #Cronaca - blogsicilia : #notizie #sicilia Operazione 'Carnevale Sicuro' a Napoli, sequestri e denunce - - ReErthu : @SpaceForceDoD @astro_luca @_neilarmstrong comandante buongiorno astroluca rapporto! Dunque oggi carnevale, periodo… - ANSACampania : 'Carnevale sicuro' a Napoli, sequestri e denunce dei finanzieri - RectrixMundi : RT @GDF: #GDF #Venezia: Operazione Carnevale sicuro. Individuate numerose strutture ricettive abusive e lavoratori in nero o irregolari. #… -

Operazione '', a Napoli. I Finanzieri del Comando Provinciale hanno sequestrato 1,8 milioni di prodotti contraffatti e non sicuri per le festività di. Sono complessivamente 54 le persone ...Tempio. Non è ancora conclusa l'ultima giornata diche il Comune di Tempio guarda avanti e pubblica alcune anticipazioni sugli eventi estivi ... Una piccola anticipazione ma che difarà ...

'Carnevale sicuro' a Napoli, sequestri e denunce dei finanzieri Agenzia ANSA

Operazione 'Carnevale Sicuro' a Napoli, sequestri e denunce Tiscali Notizie

Napoli, carnevale sicuro: sequestrati 1,8 milioni di articoli e segnalate 38 persone QUOTIDIANO NAZIONALE

Operazione Carnevale sicuro sequestrati 1,8 milioni di articoli La Repubblica

Operazione “Carnevale Sicuro”, sequestrati oltre 280mila prodotti non conformi nel Crotonese Il Lametino

A Terni la guardia di finanza ha individuato 16 mila prodotti non sicuri messi in vendita in un'attività commerciale gestita ...Circa 1,8 milioni di articoli contraffatti e non sicuri sequestrati e 54 persone segnalate alle autorità competenti: sono i numeri dell'operazione "Carnevale Sicuro" della Guardia di Finanza di Napoli ...