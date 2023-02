Carnevale | le frasi più belle che dovresti assolutamente conoscere

Leggi su zon

(Di martedì 21 febbraio 2023) Oggi, 21 febbraio 2023, è. Scopriamo, insieme, tutte lepiùche. Lepiù: colori nelle strade, allegria nell’anima.Balla alla vita, senti il suo ritmo. Lascia fluire e non forzare.(Anonimo) Atutto il mondo è giovane, anche i vecchi.Atutto il mondo è bello, anche i brutti.(Nicolaï Evreïnov) Buone coriandoli a terra per tutti!(Anonimo) Viva i coriandoli di,bombe di carta che non fan male!Van per le strade in gaia compagniai guerrieri dell’allegria:si sparano in faccia risatescacciapensieri,si fanno prigioniericon le stelle filanti ...