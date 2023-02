Carnevale, la maschera sintesi fascinosa di pagano e cristiano (Di martedì 21 febbraio 2023) In natura nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Assioma scientifico tra i più noti e diffusi, placidamente accettato dalla mentalità corrente non specialistica. E se tale principio venisse, invece, applicato alla cultura, nei suoi molteplici contenuti e forme? Il sapere umano possiede caratteristiche proprie, abbracciando camaleonticamente istinto e ragione, pensiero e sentimento, storia e geografia, fede e scetticismo. L’uomo appartiene al regno animale, siede in un punto infinitamente piccolo, marginale e periferico, di un universo in perenne espansione, ma a differenza delle realtà brute e meccaniche possiede l’arte della concettualizzazione, uno sguardo critico e un appetito pressoché insaziabile. L’uomo non sopravvive al fluire incessante degli eventi da passivo spettatore: grazie alla propria adattabilità evoluzionistica costruisce, pianifica, attribuisce ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 febbraio 2023) In natura nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Assioma scientifico tra i più noti e diffusi, placidamente accettato dalla mentalità corrente non specialistica. E se tale principio venisse, invece, applicato alla cultura, nei suoi molteplici contenuti e forme? Il sapere umano possiede caratteristiche proprie, abbracciando camaleonticamente istinto e ragione, pensiero e sentimento, storia e geografia, fede e scetticismo. L’uomo appartiene al regno animale, siede in un punto infinitamente piccolo, marginale e periferico, di un universo in perenne espansione, ma a differenza delle realtà brute e meccaniche possiede l’arte della concettualizzazione, uno sguardo critico e un appetito pressoché insaziabile. L’uomo non sopravvive al fluire incessante degli eventi da passivo spettatore: grazie alla propria adattabilità evoluzionistica costruisce, pianifica, attribuisce ...

