Carnevale ad Ardea | quartieri in festa tra sfilate | maschere e carri allegorici

(Di martedì 21 febbraio 2023)– Le strade di Nuova Florida si colorano con la parata diorganizzata dalla scuola elementare di via Varese. Un evento a sorpresa per i cittadini di, che questa mattina hanno trovato tanti bambini giocare e lanciare coriandoli per le vie del quartiere.a Nuova Florida: la parata dei bambini I piccoli studenti sono partiti dalla scuola di via Varese e si sono incamminati per diversi metri, da via Sondrio, via Pisa, viale Nuova Florida fino a largo Rovigo, per poi riprendere il percorso su via Siena e via Savona. Una lunga passeggiata tra musica e costumi per celebrare come ogni anno ilad. Ad aprire la lunga fila c’erano le maestre, che insieme ai bambini tenevano uno striscione con su scritto il nome della scuola, Istituto ...