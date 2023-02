**Carburanti: Ok Camera a decreto legge, testo passa al Senato** (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Via libera della Camera al decreto legge contenente le norme sui prezzi dei carburanti, il rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi e il sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. Favorevoli 155, contrari 103, astenuti 3. Il testo, che va convertito entro il prossimo 15 marzo, passa ora all'esame del Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Via libera dellaalcontenente le norme sui prezzi dei carburanti, il rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi e il sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. Favorevoli 155, contrari 103, astenuti 3. Il, che va convertito entro il prossimo 15 marzo,ora all'esame del Senato.

