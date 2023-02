Captain America | Anthony Mackie lascia intendere che il suo personaggio non guiderà gli Avengers

Leggi su screenworld

(Di martedì 21 febbraio 2023) Anche se il suoSam Wilson è il nuovo Capitan, il veterano del Marvel Cinematic Universe e protagonista di: New World Orderha fatto sapere che non sarà lui a guidare i Vendicatori. In un’intervista con Empire, aè stato chiesto se Sam Wilson potrebbe essere il nuovo leader degli eroi più potenti della Terra come nuovo Capitan. “Sam è l’unicosenza superpoteri“, ha detto. “È solo un tipo normale che frequenta un gruppo di strambi. Essendo di New Orleans, ho partecipato a qualche rissa. E il cuore e il carisma non mi hanno mai aiutato in un combattimento. Di solito mi hanno solo fatto picchiare. Quindi questo potrebbe essere un problema ...