(Di martedì 21 febbraio 2023) Fabioha parlato delnello Studio di Sky, poco prima dell’inizio della sfida contro l’Eintracht Francoforte. “In Champions può andare molto avanti, è tra leperché non ha. Quando riescono ad avere il possesso palla fanno sempre la differenza, ha calciatori pericolosi”. Poi ha concluso: “Stasera ha un compito non semplice, ma normalmente noi contro le squadre tedesche riusciamo a ottenere sempre risultati positivi”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Capello sul #Napoli: 'E' tra le favorite, non ha punti deboli' - RiccardoLuppino : Clamoroso: capello chiede informazioni a nedo sonetti sul catenaccio. Ma vaffanculo va - ammaiFiamma : @si_vabbe Ahahah poi ci chiediamo perché triple punte!! Usavo quelle orrende scatolette con regolarità cambiando sp… - puparulepatan : RT @linettitudine: Basatissimo il ristoratore che ha riconosciuto il capello bianco, applicato prezzo maggiorato del 100% rispetto al prezz… - hardcorejudas : RT @linettitudine: Basatissimo il ristoratore che ha riconosciuto il capello bianco, applicato prezzo maggiorato del 100% rispetto al prezz… -

... è intervenuto l'ex allenatore della Roma Fabio. 'Il Napoli può andare avanti in Champions ...fa stare sempre attenti gli avversari e se sei messo male ti crea problemi' Tutte le news......e ascoltare il suo commentogiovane arbitro sospeso fatto da Linus e Nicola Savino , clicca il video qui sotto. Arbitro sospeso, Tombolini: "Siamo indietro". Guarda il commento Fabio: "I ...

Capello sul Napoli: "E' tra le favorite, non ha punti deboli" SPORTFACE.IT

Capello sul Fuorigioco semiautomatico: "Mi fa tristezza" Sportitalia

Come scegliere piastre e ferri per non rovinare i capelli Io Donna

Capello durissimo su Zaniolo e Leao: la frase dell’ex allenatore Corriere dello Sport

Pidocchi, la pediatra: «Tagliare i capelli non serve» Sanità Informazione

Però non tutte le piastre sono uguali. Davanti alla moltissima sceltapossibile sul mercato tra piastre e arricciacapelli, per valutare quella più adatta bisogna partire dalla propria tipologia di ...La messa in piega ai capelli è così semplice che si può fare anche in casa, ma con la spazzola LISAPRO attualmente in sconto a 16,36 € diventa davvero un gioco da ragazzi. Dal punto di vista tecnico, ...