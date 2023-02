Capaccio, nuova scuola per l’infanzia a Gromola (Di martedì 21 febbraio 2023) È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l’intervento che consentirà di delocalizzare, per rischio idrogeologico, la scuola per l’infanzia attualmente ubicata in via Precuiali grazie alla realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia alla località Gromola nel comune di Capaccio Paestum. L’importo complessivo dell’intervento è di 2 milioni e mezzo di euro. L’intervento trova copertura finanziaria nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Il termine per il ricevimento delle offerte è il prossimo 28 marzo. Il progetto a base di gara prevede la realizzazione di un edificio scolastico moderno, funzionale, ... Leggi su zon (Di martedì 21 febbraio 2023) È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l’intervento che consentirà di delocalizzare, per rischio idrogeologico, laperattualmente ubicata in via Precuiali grazie alla realizzazione di unaperalla localitànel comune diPaestum. L’importo complessivo dell’intervento è di 2 milioni e mezzo di euro. L’intervento trova copertura finanziaria nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Il termine per il ricevimento delle offerte è il prossimo 28 marzo. Il progetto a base di gara prevede la realizzazione di un edificio scolastico moderno, funzionale, ...

