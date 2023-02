Campania, appalti e tangenti: arrestato l’ex consigliere FdI (Di martedì 21 febbraio 2023) Politici, vertici delle partecipare e imprenditori: è l’intreccio che ruota intorno all’inchiesta (svelata nel 2018 da Fanpage) coordinata dai pm Henry John Woodcock e Ivana Fulco sulla Sma, società in L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 21 febbraio 2023) Politici, vertici delle partecipare e imprenditori: è l’intreccio che ruota intorno all’inchiesta (svelata nel 2018 da Fanpage) coordinata dai pm Henry John Woodcock e Ivana Fulco sulla Sma, società in L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Campania, in carcere l’ex consigliere regionale di FdI Luciano Passariello: “Ventimila euro per la campagna in camb… - roZZZZZZZZo : RT @carmelomusicsax: @FratellidItalia Ci risiamo, anche oggi si allunga la lista dei Fratelloni d’Italia: Campania, appalti pilotati in “ca… - animalEURrescue : RT @susy43279731: Ci risiamo, anche oggi si allunga la lista dei Fratelloni d’Italia: Campania, appalti pilotati in “carcere” l'ex Consigli… - CenturrinoLuigi : RT @susy43279731: Ci risiamo, anche oggi si allunga la lista dei Fratelloni d’Italia: Campania, appalti pilotati in “carcere” l'ex Consigli… - fcister69 : RT @francotaratufo2: Dai #Meloni, facce le divisioni anche per questo. Quanto ci costa? Campania, in carcere l’ex consigliere regionale di… -