Camorra, sequestrati beni per 60 milioni al titolare dei supermercati "Pellicano" (Di martedì 21 febbraio 2023) Questa mattina, il Ros e la Guardia di Finanza hanno sequestrato nel Casertano beni per circa 60 milioni di euro a Paolo Siciliano. L'uomo era da anni attivo nella grande distribuzione e commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ultimamente con l'utilizzo del marchio Pellicano. La misura è stata emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ... TAG24.

