Camorra, sequestrati 60 milioni di euro a imprenditore legato ai Casalesi (Di martedì 21 febbraio 2023) I carabinieri del Ros e i finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno sequestrato beni mobili e immobili, per un valore complessivo di 60 milioni di euro. La misura di prevenzione patrimoniale è stata emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione. Il provvedimento è stato notificato a un imprenditore casertano indagato per la sua pericolosità e vicinanza al clan Belforte e al gruppo Zagaria dei Casalesi.

