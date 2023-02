Camavinga | «Sono quello che sono grazie al calcio | eppure da piccolo volevo fare judo»

(Di martedì 21 febbraio 2023) Il centrocampista del Real Madrid, Eduardo, si racconta in un’intervista al Guardian. Dice che quando aveva 11 anni, suo padre gli disse che sarebbe stato lui a sollevare il destino della famiglia. Ora ne ha 20. Nato in un campo profughi a Miconge, in Angola, da genitori congolesi, terzo di sei figli, era un bambino quando si trasferirono in Francia.è stato il calciatore più giovane a giocare nel Rennes, a 16 anni e quattro mesi ed anche il primo ad esordire con la Francia a 17 anni dopo la seconda guerra mondiale. E’ arrivato al Real Madrid a 18 anni e a 19 era già campione d’Europa. La sua famiglia, dice, è orgogliosa di lui. «Vivo la vita così come viene. Tra qualche anno mi fermerò a pensare da dove vengo».continua: «Non voglio dire che è normale vincere la Champions, ma mi ...

