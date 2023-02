Calhanoglu faro del centrocampo dell’Inter! Si avvicina il rinnovo – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 febbraio 2023) Hakanè una delle note più liete della stagione dell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, la permanenza del turco in nerazzurro è pressoché certa: siildel contrattoè certamente una delle sorprese della stagione dell’Inter. Il turco, già positivo nel ruolo di mezzala nella scorsa stagione, ha trovato una nuova dimensione tecnica nel ruolo di regista, tanto da far dubitare dell’effettiva importanza di Brozovic all’interno della rosa nerazzurra (vedi articolo). Per il numero 20 nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, la permanenza a Milano appare scontata: l’accordo per il prolungamento di contratto, in scadenza a giugno del 2024, è sempre più vicino. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...