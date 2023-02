Calendario Mondiali snowboard 2023 oggi: orari PSL, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo il PGS di domenica, i Mondiali 2023 di snowboard continueranno oggi con il PSL, sia in campo maschile sia a livello femminile. A Bakuriani, in Georgia, il programma della gara odierna prevede le qualificazioni a partire dalle ore 6:15 e poi le fasi finali alle 10:00. Il PGS non ha portato grandi soddisfazioni in casa Italia (la migliore è stata Lucia Dalmasso, quarta) ed ecco quindi che gli azzurri cercheranno sicuramente di riscattarsi nella prova di oggi. Nella gara maschile saranno al via Maurizio Bormolini (attuale leader della classifica generale di PSL in Coppa del Mondo), Aaron March, Marc Hofer ed Edwin Coratti, mentre in campo femminile prenderanno il via Lucia Dalmasso, Nadya Ochner ed Elisa Caffont. Rispetto al PGS dell’altro ieri, ci ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo il PGS di domenica, idicontinuerannocon il PSL, sia in campo maschile sia a livello femminile. A Bakuriani, in Georgia, ildellaodierna prevede le qualificazioni a partire dalle ore 6:15 e poi le fasi finali alle 10:00. Il PGS non ha portato grandi soddisfazioni in casa Italia (la migliore è stata Lucia Dalmasso, quarta) ed ecco quindi che gli azzurri cercheranno sicuramente di riscattarsi nella prova di. Nellamaschile saranno al via Maurizio Bormolini (attuale leader della classifica generale di PSL in Coppa del Mondo), Aaron March, Marc Hofer ed Edwin Coratti, mentre in campo femminile prenderanno il via Lucia Dalmasso, Nadya Ochner ed Elisa Caffont. Rispetto al PGS dell’altro ieri, ci ...

