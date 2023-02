Calendario Mondiali sci di fondo Planica 2023: orari giornalieri, programma, tv, streaming (Di martedì 21 febbraio 2023) Manca ormai sempre meno, un giorno per l’esattezza, al via dei Mondiali di sci di fondo, inseriti all’interno della più ampia rassegna iridata a Planica per quanto riguarda lo sci nordico nelle sue varie declinazioni. Per la Slovenia si tratta della prima volta assoluta in cui ha a che fare con l’intera manifestazione. L’Italia si presenta al via con 17 portacolori. Inevitabile, però, che le punte siano tre: Federico Pellegrino per la sprint, anche se questa è in tecnica classica, Simone Mocellini per provare la sorpresa proprio in questo contesto e Francesco De Fabiani, che può essere il jolly un po’ ovunque. Attenzione anche alla staffetta, perché con quel che s’è visto di recente le sorprese potrebbero non essere terminate. Sci nordico, tutte le medaglie d’oro della storia dell’Italia ai Mondiali. Da Albarello a ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Manca ormai sempre meno, un giorno per l’esattezza, al via deidi sci di, inseriti all’interno della più ampia rassegna iridata aper quanto riguarda lo sci nordico nelle sue varie declinazioni. Per la Slovenia si tratta della prima volta assoluta in cui ha a che fare con l’intera manifestazione. L’Italia si presenta al via con 17 portacolori. Inevitabile, però, che le punte siano tre: Federico Pellegrino per la sprint, anche se questa è in tecnica classica, Simone Mocellini per provare la sorpresa proprio in questo contesto e Francesco De Fabiani, che può essere il jolly un po’ ovunque. Attenzione anche alla staffetta, perché con quel che s’è visto di recente le sorprese potrebbero non essere terminate. Sci nordico, tutte le medaglie d’oro della storia dell’Italia ai. Da Albarello a ...

