Calendario Mondiali salto con gli sci Planica 2023: orari giornalieri, programma, tv, streaming (Di martedì 21 febbraio 2023) Manca ormai un unico giorno al via dei Mondiali di salto con gli sci, che si inseriscono all'interno della rassegna iridata di Planica in termini di sci nordico. Luogo abituale per il salto, il territorio sloveno ospita invece per la prima volta la competizione globale su larga scala. Cosa ci si può aspettare da questi Mondiali? Al maschile è un terno al lotto, con tanti possibili favoriti dal polacco Dawid Kubacki a un attualmente debordante Halvor Egner Granerud, ma tutti potrebbero dover fare i conti con Ryoyu Kobayashi, che forse ha proprio questo come obiettivo. Tra le donne resta da capire chi possa inserirsi in mezzo ai sogni dell'austriaca Eva Pinkelnig o della tedesca Katharina Althaus, ma le alternative ci sono e anche valide. Italia in gara con cinque rappresentanti: Giovanni Bresadola, Alex ...

