Calendario Mondiali combinata nordica Planica 2023: orari giornalieri, programma, tv, streaming (Di martedì 21 febbraio 2023) Mancano ormai tre giorni al via dei Campionati Mondiali di combinata nordica 2023, in programma sulle nevi di Planica da venerdì 24 febbraio a sabato 4 marzo. La località slovena ospiterà l'appuntamento clou dell'inverno per le tre discipline dello sci nordico (nei prossimi giorni si disputeranno anche le rassegne iridate di salto speciale e sci di fondo). Per quanto riguarda la combinata nordica verranno assegnati complessivamente cinque titoli, a partire dalla Gundersen femminile di 5 km con salto da trampolino piccolo che aprirà il programma della kermesse venerdì 24. Con ogni probabilità sarà anche l'unica vera competizione con chance di medaglia per l'Italia, che punta tutto su Annika Sieff con l'obiettivo (non semplice) di salire ...

