Calenda coi jeans sulla neve | lui prova prendersi in giro | come lo massacrano su Instagram

(Di martedì 21 febbraio 2023) «L’outfit è rimasto quello di Claudio Amendola in Vacanze di Natale». Accompagnato da questa frase, Carloha condiviso una foto suche lo ritrae in, occhiali da sole e giacca a vento. E nell’immediato è scoppiata l’ironia social. «Ma che succede Carlè? Me metti icoii scii? eddaje Carlè?», scrive un utente sotto il post. «Carlè! Ercon lo scarpone noooo», aggiunge un altro. E così centinaia e centinaia di commenti. Da chi lo definisce «inguardabile» a chi trova il suo outfit una vera e propria «cafonata». A dominare è il dialetto romano, forse in virtù delle origini laziali del leader di Azione. In molti, ironicamente, dopo aver visto la scelta stilistica diminacciano di togliere il voto. «Non sì ...

In molti, ironicamente, dopo aver visto la scelta stilistica diminacciano di togliere il voto. "Non sì può vedere! Pensavo di votarLa ma dopo sta foto Ahahaha", commenta un'utente. Ma ci ...Quando Carlo, la scorsa Pasqua, trascinò tutta la famigliona allargata in un epico viaggio a favore di Twitter nella Grecia classica, la cosa - come spesso succede's un po' clan, un po' dinastia, un po' sezione politica - si trasformò in uno show mediatico. Esaltante per lui, estenuante per i follower. In pochi giorni Karolos Kalendas, detto il ...

