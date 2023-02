Calcio: Real Madrid in lutto, morto a 83 anni la leggenda dei blancos Amancio Amaro (Di martedì 21 febbraio 2023) Madrid, 21 feb. - (Adnkronos) - Il Real Madrid piange la scomparsa di Amancio Amaro, leggendario attaccante dei blancos negli anni '60 e '70, morto all'età di 83 anni. A dare il triste annuncio proprio il club campione d'Europa in carica con una nota. "Il Real Madrid, il suo presidente e la sua dirigenza sono profondamente dispiaciuti per la perdita di Amancio Amaro, presidente onorario del Real Madrid, una delle grandi leggende del nostro club e del Calcio mondiale. Amancio è stato il leader del Real Madrid successivo a quello guidato da Paco Gento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023), 21 feb. - (Adnkronos) - Ilpiange la scomparsa dirio attaccante deinegli'60 e '70,all'età di 83. A dare il triste annuncio proprio il club campione d'Europa in carica con una nota. "Il, il suo presidente e la sua dirigenza sono profondamente dispiaciuti per la perdita di, presidente onorario del, una delle grandi leggende del nostro club e delmondiale.è stato il leader delsuccessivo a quello guidato da Paco Gento, ...

