Calcio | Premier | proprietario Liverpool esclude la vendita del club

Londra, 21 feb. (Adnkronos) - Il proprietario del Liverpool John Henry ha insistito sul fatto che il club non è in vendita, ma ha detto che sta cercando di attirare possibili investitori. Parlando nella pubblicazione statunitense, il Boston Sports Journal, il fondatore del Fenway Group, che possiede anche i Boston Red Sox di baseball e i Pittsburgh Penguins della National Hockey League (Usa), è stato interrogato sul futuro del gruppo in Inghilterra. "Rimarremo in Inghilterra per sempre? No. Stiamo vendendo LFC (Liverpool Football club)? No", ha risposto Henry, che ha acquistato il Liverpool per 300 milioni di sterline nel 2010. "Stiamo parlando con gli investitori di LFC? Sì. Succederà qualcosa? Credo di sì, ma non sarà una vendita.

