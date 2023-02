Calcio: morto a 83 anni Amancio Amaro, leggenda del Real Madrid (Di martedì 21 febbraio 2023) Attraverso una nota, il Real Madrid ha comunicato la morte di Amancio Amaro, leggenda del club, deceduto all’età di 83 anni. “Punto di riferimento per il Real Madrid e attuale presidente onorario del nostro club, è stato giocatore del Real Madrid dal 1962 al 1976. Durante quelle 14 stagioni ha giocato 471 partite, segnato 155 gol ed è diventato una delle grandi leggende della nostra squadra – si legge – È nato il 16 ottobre 1939 a La Coruña ed è passato al Real Madrid dal Deportivo, dove era appena stato capocannoniere della Seconda Divisione. Amancio è diventato l’anello di congiunzione tra la squadra delle prime cinque Coppe dei Campioni e il Real ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Attraverso una nota, ilha comunicato la morte didel club, deceduto all’età di 83. “Punto di riferimento per ile attuale presidente onorario del nostro club, è stato giocatore deldal 1962 al 1976. Durante quelle 14 stagioni ha giocato 471 partite, segnato 155 gol ed è diventato una delle grandi leggende della nostra squadra – si legge – È nato il 16 ottobre 1939 a La Coruña ed è passato aldal Deportivo, dove era appena stato capocannoniere della Seconda Divisione.è diventato l’anello di congiunzione tra la squadra delle prime cinque Coppe dei Campioni e il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : TRIBUTO AD ATSU ?? Durante Ajax-Sparta Rotterdam, Mohammed #Kudus dopo aver segnato su calcio di punizione, ha esu… - sportface2016 : Calcio: scomparso a 83 anni Amancio #Amaro, leggenda del #RealMadrid - toori1209 : RT @tvdellosport: TRIBUTO AD ATSU ?? Durante Ajax-Sparta Rotterdam, Mohammed #Kudus dopo aver segnato su calcio di punizione, ha esultato… - marvinbullegas : RT @SilviaPrato1: Per quelli come #DeLaurentiis il calcio italiano...è morto! Imbroglione che gira con tampone covid positivo, che da #prot… - GianVand : RT @21Svanz: quindi tutti eravamo Kulibaly ma nessuno oltre gli juventini sono Kostic e Kean Questa è lo stato in cui versa il calcio itali… -